Cremonese, Soddimo: “Anarchico e povero, le gabbie non fanno per me”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport all’esterno Danilo Soddimo della Cremonese che sotto la guida di Massimo Rastelli si sta trasformando in un attaccante: “Da quando è partito il ritiro sto provando questo nuovo ruolo con ottimi risultati. È stata un’intuizione del mister che ha pensato che in questa posizione potessi esprimere al meglio le mie qualità libero da compiti difensivi. Poi a me non piace essere ingabbiato tanto che oltre l’esterno in passato ho fatto anche il trequartista e la mezzala. - continua Soddimo parlando della propria infanzia – Sono nato povero, cresciuto per strada senza una lira. Spesso ci staccavano la luce in casa e il pallone era tutto quello che avevo. Mi considero un anarchico e forse per questo sto bene con tutti”.

Spazio anche ai suoi modelli - “I brasiliani in generale da Ronaldo a Neymar” - e sugli allenatori che più l’hanno fatto crescere, da Rastelli - “Mi ha valorizzato dal punto di vista tattico” - ai tre (Roberto Stellone, Pasquale Marino e Moreno Longo) avuti nella lunga esperienza al Frosinone: “Stellone è stato un mio punto di riferimento per tre anni, Marino mi ha fatto giocare mezzala, mentre Longo ha saputo sfruttare i miei momenti migliori”.

Infine di nuovo il presente con gli obiettivi in grigiorosso: “La società è ambiziosa e non ti fa mancare nulla. La Serie A manca da tanto tempo e credo che Cremona meriti la massima serie. Il cavalier Arvedi ha investito molto, ma i risultati non sono arrivati”.