Cremonese, Soddimo: "Con l'Ascoli mai rischiato. Diamo tutti il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima da titolare e primo gol con la maglia della Cremonese per Danilo Soddimo, che ai suoi ha regalato anche i tre punti centrati nel match contro l'Ascoli. A margine dello stesso, è proprio il centrocampista a parlare ai microfoni di cuoregrigiorosso.com: "Mi sono fatto trovare pronto al momento giusto, chi viene chiamato dal primo minuto dopo un po’ che non gioca deve sempre dare il massimo, fornendo il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi della squadra. Sono contento, partire dall’inizio è diverso, si riesce a gestire meglio l’andamento del match".

Andando poi alla gara: "Nei primi 45′ abbiamo creato numerose occasioni per segnare ma non siamo riusciti a raddoppiare, nella ripresa per me ci siamo abbassati un po’ troppo, facevamo più fatica a tenere palla. Ci hanno chiuso nella metà campo, senza però rischiare praticamente nulla. Avevamo la gestione in pugno".