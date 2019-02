Cremonese, Soddimo: "Prima la salvezza. Normale che i tifosi fischino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danilo Soddimo ha analizzato il pari a reti bianche tra Cremonese e Padova ai microfoni di DAZN: "Era una partita da vincere, abbiamo avuto più occasioni di loro, anche perché le prime due occasioni loro con Bonazzoli sono nate da errori nostri. Abbiamo creato tanto, dovevamo chiuderla, ma siamo stati imprecisi sotto porta, per un episodio non l'abbiamo portata a casa. Considerando che c'è stata una decina di acquisti la squadra è stata rifondata, all'inizo hanno avuto molti infortuni, soprattutto Montalto e Paulinho, è stata una squadra debilitata dalla carenza di giocatori. Stanno rientrando i rinforzi, speriamo di poter uscire e di trovare la salvezza. La B l'ho trovata come sempre, è un campionato particolare, giochi contro l'ultima ma non mollano niente, ogni partita è dura e va giocata fino alla fine. Contro il Palermo abbiamo vinto, oggi abbiamo pareggiato ma avremmo potuto vincere con qualche episodio a favore. Riparto con la consapevolezza di iniziare una nuova avventura qui, a 31 anni sono più maturo, spero di portare tante gioie ai nostri tifosi. Che fine ha fatto il ragazzo che scavalcava per vedere la Roma? C'è sempre, uso la furbizia e la scaltrezza per provare a portare a casa la partita. È normale che i tifosi fischino, vogliono vedere i gol e lo spettacolo, speriamo di dargli tante soddisfazioni. Per arrivare in A primo dobbiamo salvarci, prima tiriamo una linea poi vediamo come siamo messi".