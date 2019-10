“Eravamo in albergo e un uccellino si è schiantato sulla finestra e quindi mi impegno per un’ora per cercare di rianimarlo e alla fine ci sono riuscito". Spiega così l'esultanza dopo il gol segnato contro l'Empoli che è valso il pari. "Ed è tornato anche a volare e quindi oggi il gesto è stato quello dell’uccellino perché ho detto a Deli, che era in camera con me, che se riusciva a rimanere in vita e a volare avrei segnato e avremmo vinto, - conclude Soddimo a DAZN - però abbiamo portato a casa solo un punto".