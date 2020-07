Cremonese-Spezia, i convocati di Bisoli: Piccolo ai box, non c'è neppure Valzania

Mister Bisoli ne aveva già parlato in conferenza stampa, adesso la conferma arriva direttamente anche dalla Cremonese: l'attaccante Antonio Piccolo non sarà disponibile per il match di domani contro lo Spezia. Il calciatore non ha infatti preso parte all’allenamento odierno a causa di un problema muscolare accusato nel corso della sessione di lavoro di mercoledì, e nelle prossime ore Piccolo sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Out poi anche Valzania, e con lui i già noti Boultam, Deli, Kingsley.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: De Bono, Ravaglia, Scarduzio Volpe

DIFENSORI: Bianchetti, Claiton, Crescenzi, Mogos, Ravanelli, Terranova, Zortea

CENTROCAMPISTI: Arini, Castagnetti, Cella, Gaetano, Girelli, Gustafson

ATTACCANTI: Celar, Ceravolo, Ciofani, Palombi, Parigini