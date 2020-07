Cremonese-Spezia, i convocati di Italiano: tornano disponibili Di Gaudio e M. Ricci

In domani sera, alle 21:00, lo Spezia di mister Italiano, che affronterà la Cremonese: gara valida per la 36^ giornata del campionato.

Il tecnico aquilotto ritrova in gruppo Di Gaudio e M. Ricci, alla prima convocazione dalla ripresa del campionato, ma deve rinunciare allo squalificato Maggiore e agli infortunati Mastinu e Marchizza, quest'ultimo fermatosi in allenamento, riportando una lesione di secondo grado al retto femorale della gamba sinistra.

Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Desjardins, Krapikas, Scuffet

Difensori: Bastoni, Capradossi, Erlic, Ferrer, Ramos, Terzi, Vignali, Vitale

Centrocampisti: Acampora, Bartolomei, Mora, M. Ricci

Attaccanti: Di Gaudio, Gyasi, Gudjohnsen, Nzola, Ragusa