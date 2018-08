Cremonese, Strefezza: "È stato emozionante venire qui e fare gol"

© foto di Giuseppe Scialla

Il giocatore della Cremonese Gabriel Strefezza al termine della partita pareggiata con i rosanero è intervenuto in zona mista, ecco le sue parole raccolte da TuttoPalermo.net: "Abbiamo fatto una bella partita e ancora una volta abbiamo preso gol nei minuti finali, dovremmo vincere la prossima. Ci stiamo allenando bene come ci chiede il Mister, dobbiamo essere più freddi sotto porta. Prova con la Primavera del Palermo? Si, 4 anni fa quando c'era Cassini. Mi allenai anche con la Prima Squadra ed è stato una grande emozione segnare qui. Obiettivi Palermo? Sono una bella squadra ma vedremo in campo poi cosa accadrà. Per quanto visto oggi il pareggio è giusto ma vista l'occasione finale rimane il rammarico di non aver vinto. La prossima partita l'affronteremo con la testa giusta per vincere".