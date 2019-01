© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il neo attaccante della Cremonese Luca Strizzolo ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai nuovi tifosi: “Ho scelto di lasciare il Cittadella, che ormai non può più essere considerato una sorpresa, perché a Cremona so di poter crescere e migliorarmi ancora. Le mie caratteristiche? Il fisico mi porta ad essere un punto di riferimento per i compagni, ma sono anche un centravanti che ama fare movimento e creare spazi come ogni attaccante moderno. - conclude Strizzolo come si legge sul sito del club - Il mister mi ha chiesto massima disponibilità e voglia di lottare, gli ho garantito la mia massima disponibilità. Ho avuto modo di vedere all’opera i miei compagni nella gara di Pescara e ho visto una squadra determinata e ben messa in campo: c’è davvero tutto per poter far bene”.