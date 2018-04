Cremonese, Strukelj: "Partita con l'Ascoli importantissima"

A margine della sfida tra Cremonese e Salernitana, il vice-allenatore grigiorosso Mark Strukelj è intervenuto ai microfoni di Otto Channel: “Questo è un momento difficile per noi in zona gol. Inoltre abbiamo assenze importanti, per tanti motivi non riusciamo a vincere da tanto tempo. È un peccato dover recuperare punti perché i giochi sono ancora aperti. Ci è andata bene perché Ujkani ha parato il rigore e Arini ha ostacolato Bocalon sulla ribattuta, andare di nuovo sotto ci avrebbe messo in difficoltà. Dopo l’espulsione di Popescu abbiamo avuto un paio di occasioni ma il pareggio è il risultato più giusto, nessuno ha rubato nulla”.