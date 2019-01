Fonte: www.uscremonese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della partita con il Palermo, il calciatore Gaetano Castrovilli ha lamentato il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio destro con sospetta lesione del corno anteriore del menisco esterno.

In queste ore, in accordo con la Fiorentina, Castrovilli sarà sottoposto a valutazione specialistica a cura del professor Mariani, presso la clinica Villa Stuart di Roma, per le cure del caso. Non si esclude l’indicazione chirurgica.