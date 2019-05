Cremonese, Terranova: "A Perugia a viso aperto. Vogliamo sognare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Cremonese per Emanuele Terranova. Il difensore della formazione di Massimo Rastelli ha raccontato l'avvicinamento alla sfida di Perugia, decisiva per la qualificazione ai playoff del club grigiorosso: "Sino a 2 mesi fa era impensabile ipotizzare che ci saremmo trovati a lottare per i playoff a 90 minuti dalla fine, invece eccoci qui: sabato ci giocheremo l’intera stagione. Abbiamo attraversato un periodo molto negativo, ma siamo stati bravi a ricompattarci e badando al sodo, grazie all’allenamento quotidiano adesso ci troviamo in questa bellissima situazione".

A Perugia dopo dieci risultati utili consecutivi? "Sarà una partita difficilissima sotto tutti gli aspetti. Intanto va detto che ci sarà una cornice di pubblico importante sia da parte loro sia da parte nostra perché sono sicuro che i nostri tifosi ci seguiranno in molti. Poi sappiamo che il Perugia gioca un bel calcio ed è una squadra ostica, difficile da affrontare. Dovremo essere bravi a mettere in campo quella cattiveria agonistica che è la qualità che ci ha fatto fare il salto. Comunque vada ce la giocheremo a viso aperto come sempre fatto finora".

Il cambio di marcia nella fase finale del campionato? "E’ cambiato qualcosa in noi – conclude Terranova – perché una squadra del nostro spessore, con tanta gente d’esperienza che ha vinto campionati, non poteva trovarsi in quella situazione, ai margini della zona retrocessione. Ci siamo guardati negli occhi tutti quanti, abbiamo trovato compattezza e abbiamo messo in campo quelli che sono i nostri veri valori. Ora anche fisicamente stiamo bene. D’altronde le vittorie e il periodo positivo aiutano: aiutano la squadra, la società, i tifosi, l’intera città che ora inizia a sognare”.