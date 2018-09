Cremonese, Terranova: "Felice per il gol. Testa al Padova"

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro lo Spezia è arrivato il primo gol con la maglia della Cremonese di Emanuele Terranova. Oggi il difensore ne ha parlato in conferenza stampa: “Quando il mister mi ha chiamato, incaricandomi di calciare dal dischetto – spiega il difensore – ho pensato solamente a buttare dentro la palla e a far gol. E’ andata bene. Già a Sassuolo calciavo i rigori, tanto che con loro ne ho realizzati 9, spero di realizzarne altri con la Cremonese. I presupposti per far bene ci sono tutti, ma è presto per dare giudizi. Mi sento solo di affermare che possiamo dire la nostra in un campionato necessariamente basato sull’equilibrio. Poi, alla fine, tireremo le somme. Le cose da migliorare, in fondo, non ci mancano”. Ultimo accenno sulla gara di domenica, a Padova. “C’è un po’ di rammarico per le due vittorie sfuggiteci con Pescara e Palermo, ma ora pensiamo al Padova – conclude Terranova -: sarà una partita tosta, siamo però consapevoli del nostro potenziale”.