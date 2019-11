Cremonese, Terranova: "Rientrare non è mai facile, ma sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un lungo infortunio e l'impossibilità di dare una mano concreta alla sua Cremonese, in crisi, poi il rientro, per altro in occasione del ritorno alla vittoria. I grigiorossi hanno battuto la Salernitana, e a margine del confronto Emanuele Terranova ha così parlato: "Non mi piace parlare del singolo, qua è un lavoro di squadra, e noi lavoriamo tutta la settimana, ma è chiaro che rientrare dopo tre mesi non è facile, riprendere soprattutto la condizione, ma lavoro duramente per riaverla il prima possibile. Ci vorrà qualche altra partita, ma ora sono contento sia per la prestazione della squadra e per il mio ritorno: l’attacco della Salernitana è stato tosto, è stata una partita dispendiosa a livello di energie, e proprio per questo sono contento il doppio”.