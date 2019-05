© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara contro il Brescia, a Dazn, interviene il giocatore della Cremonese, Emanuele Terranova. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto tutto quello che ha detto il mister. Purtroppo non è arrivata la vittoria, è un risultato positivo, ce la vogliamo fare. Siamo stati sfortunati, potevamo andare in vantaggio alla fine del primo tempo, ma non ci siamo riusciti. Pensiamo alla gara di Perugia, fondamentale per noi. Cercheremo di prepararla al meglio, sabato lotteremo, ce la giocheremo per portare a casa la vittoria".