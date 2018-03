Cremonese, Tesser: "A Perugia col cuore per uscire dalla negatività"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia del match contro il Perugia, Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Dobbiamo uscire dalla spirale di negatività, giocare con tutto il cuore e tornare con un risultato positivo. A centrocampo Croce parte ma non è al meglio. Il Perugia si è rinforzato molto come qualità, la scelta di prendere Diamanti ne è un esempio. Nonostante l’emergenza siamo sempre stati compatti e solidi in tutte le gare. La cosa migliore di questa squadra è di aver sempre dimostrato equilibrio. Dovremo fare una grande prestazione, caratteriale e tattica per conquistare un risultato importante".