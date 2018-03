Cremonese, Tesser: "Bel primo tempo, peccato per il risultato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attilio Tesser, allenatore della Cremonese, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Brescia (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "È un peccato per il risultato di oggi, abbiamo fatto un primo tempo importante non concedendo niente agli avversari, mentre nel secondo c'è stata la loro reazione, anche se noi abbiamo provato a stare alti, tanto che avremmo potuto pure raddoppiare prima con la micidiale ripartenza di Arini e poi con la giocata costruita da Castrovilli. Poi però c'è stata l'espulsione di Pesce, che non ha capito nessuno qui e nemmeno io visto che ha preso il pallone; e così è arrivato anche il gol del Brescia che comunque è tutto da rivedere visto che è anche viziato da un fallo su Cinaglia. Ma non voglio fare polemica, però anche Gastaldello doveva essere espulso per una trattenuta su Brighenti lanciato a rete. E invece il rosso non è arrivato".

Tesser cerca anche di analizzare il momento dal punto di vista degli infortuni: "Per quanto riguarda Piccolo posso dire che ha un problema muscolare, mentre Cinaglia aveva preso una botta sopra a un'altra botta rimediata in allenamento l'altro giorno. Poi ho cambiato Castrovilli perché ha sentito ancora dolore a un tendine ma non è nulla di preoccupante. Non è un momento felice per noi ma adesso dobbiamo andare avanti e pensare al prossimo impegno. Per domenica, contro l'Entella, siamo veramente in difficoltà a livello numerico visti i tanti giocatori infortunati. Io penso e spero sinceramente che riusciremo a recuperarne un paio".