Cremonese, Tesser: "Brescia aggressivo. Ma vogliamo vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trasferta in quel di Brescia per la Cremonese di Attilio Tesser. Il tecnico grigiorosso ha parlato quest'oggi in conferenza stampa: "Quella di domani sarà una partita importante, come lo sono le altre. Importante perché vogliamo tornare alla vittoria, dovremo dare il meglio di noi. Non dobbiamo guardare il Brescia e la sua classifica: cose che non ci riguardano, ciò che ci riguarda siamo noi. Il Brescia è squadra propositiva aggressiva intensa, giocano sempre a viso aperto penso lo faranno anche domani. La soluzione in difesa è quella più razionale, terzino sinistro sarà Pol Garcia Tena. Ha un bel piede e ha tutte le possibilità per fare bene. Sul doppio trequartista sto riflettendo ma è solo una delle due soluzioni. Domani non vincerà la tattica, ma chi avrà forza e coraggio nell’osare e sarà più cinica. Non sono i moduli a far vincere, l’ho detto anche i miei giocatori. Carattere e mentalità sono caratteristiche che danno identità ad una squadra e fanno la differenza. Camara si è integrato ed è a completa disposizione".