Cremonese, Tesser: "Dominio per 70' ma anche oggi niente vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attilio Tesser, allenatore della Cremonese, ha parlato a Sky Sport al termine della gara pareggiata in casa contro il Cittadella: "Per un tempo abbiamo dominato per gioco e intensità. Poi nei primi quindici della ripresa ci hanno fatto gol da angolo. Il loro portiere ha fatto un intervento importantissimo, più una traversa scheggiata. Hanno giocato venti minuti su novanta e gli è bastato. Carpi, Pescara e questa sono tre gare nelle quali meritavamo di vincere. Anche col Bari perdiamo per un tiro. In più non ho mai parlato degli infortuni: ad oggi non abbiamo difensori. Senza piangersi addosso, stiamo però raccogliendo molto meno di quanto meritiamo. I tifosi hanno capito che siamo in un momento particolare e ci hanno incitato. Un signore sugli spalti però, anche di una certa età, mi ha insultato per tutta la partita perché Brighenti aveva calciato e sbagliato il rigore. Per fortuna però non rispecchia la gente di Cremona, che nei miei confronti ha un affetto quotidiano. Ho la fortuna di entrare ad Avellino, a Novara e Terni e la gente si alza per applaudirmi. Lascio contestare tutti, ma a volte si esagera Il prossimo rigore? Lo tiro io".