Cremonese, Tesser: "Dura con l'Avellino, vogliamo fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Avellino: "Domani gara importante. Vogliamo fare subito bene davanti al sotto pubblico. Iniziare bene in casa aiuta molto. L'Avellino squadra molto esperta. Con calciatori di categoria. Sono molto bravi sulle corsie laterali. Dovremo essere bravi. Piccolo? È un calciatore completo. Con grandi qualità tecniche. Abbiamo cambiato molti giocatori. I nuovi arrivati già in ritiro si sono integrati bene. L'io non esiste. Esiste il noi"