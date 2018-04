Cremonese, Tesser e il ds Giammarioli sempre più a rischio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ribaltone in arrivo in casa Cremonese. La sconfitta subita sabato contro l’Ascoli (quindicesima gara consecutiva senza vittorie) potrebbe costare carissima ad Attilio Tesser. Il tecnico dei grigiorossi è sempre più in bilico, la fiducia della società è praticamente finita, tanto in queste ore si sta valutando concretamente l’ipotesi divorzio. Stessa sorte anche per il direttore sportivo Giammarioli, la cui posizione è a fortissimo rischio. Ribaltone in arrivo in casa Cremonese, attese novità nelle prossime ore. Lo riporta l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà.