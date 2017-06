Cremonese, Tesser: "In B a fari spenti. Non vogliamo essere una meteora"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, neo promossa in Serie B ha raccontato il ritorno dei grigiorossi in cadetteria attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport: "La rimonta sull'Alessandria? Siamo partiti guardando sempre a noi stessi e abbiamo trovato sulla nostra strada una formazione, l’Alessandria, che ha fatto cose importanti. I miei ragazzi non hanno mai mollato e siamo riusciti a recuperare un gap che si era fatto veramente enorme. Ci abbiamo sempre creduto, fino all’ultima partita, che è stata l’emblema della nostra stagione a rincorrere. La nuova Serie B? L’insidia è la categoria. E' un torneo molto difficile e lungo, dove non esiste un solo momento, dico uno, in cui ci si può rilassare. Obiettivi? Partire a fari bassi, come una squadra che vuole salvarsi. Prima ci sarà il mercato poi inesorabilmente si va in campo e lì e obiettivi e dichiarazioni d’intenti possono anche saltare".