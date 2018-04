Cremonese, Tesser: "Io espulso? Per me il tocco di Struna era rigore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attilio Tesser, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata sul campo del Palermo: "Il pareggio è meritato. Dà soddisfazione e ne avevamo bisogno: dopo qualche partita sottotono ci siamo compattati bene su un campo difficile come Palermo. Adesso però dobbiamo preparare bene la partita di martedì. Scamacca? Ragazzo che ha potenzialità e qualità importanti. Deve migliorare sull'intensità e su situazioni diverse rispetto alla Primavera. Se troverà la mentalità giusta potrà fare una bella carriera. Io espulso? C'è stata una mano in area del Palermo, per me era rigore ed ho protestato. Ho alzato le braccia e fatto gesti ma senza nessuna parola di troppo. Per questo mi ha buttato fuori. Il fallo di Struna secondo me c'era e ricorda anche molto una situazione dell'andata. Normale che la tensione possa portare a questo, anche se credo nella buonafede degli arbitri. Camara? Voleva restituire palla, si è alzata troppo e per poco non ha fatto gol. Meno male non è entrata. Sarà stata un po' di emozione oltre che di inesperienza".