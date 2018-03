Cremonese, Tesser: "Meglio nel primo tempo, siamo in difficoltà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Perugia. "Abbiamo preso gol non su azione, è chiaro loro hanno fatto una superiorità numerica costante nel secondo tempo. Nel primo tempo invece non abbiamo subito un tiro in porta. Nel secondo tempo ci hanno tenuto nella nostra metà campo, in questo momento che siamo in difficoltà è un dato di fatto. I ragazzi si impegnano ma in questo momento non siamo in grado di uscirne. Siamo in emergenza, Castrovilli non era al meglio questa sera anche per gli impegni con la Nazionale. Sto facendo il mio lavoro con massima serietà ed impegno, io vado avanti per la mia strada".