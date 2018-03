Cremonese, Tesser: "Serve la svolta, con i pareggi non si va lontano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Perugia. "Non riusciamo più a vincere le partite, numericamente nelle ultime quattro abbiamo perso due volte. Con il pareggio vai poco lontano, questa è stata la problematica maggiore. Ci sono mancanti ben dodici giocatori ed è chiaro che qualche altro problemino lo abbiamo avuto. Momenti difficili non ne avevamo ancora passati, dobbiamo dare una svolta. Con il doppio trequartista sono arrivati buon risultati, in alcune situazioni è bene rinforzare la zona centrale del campo. Spero di interpretarla come a Brescia e avremmo meritato qualcosa in più, l'idea è quella di giocare a pallone senza abbandonare Brighenti in avanti. Dobbiamo giocare con l'atteggiamento giusto partita per partita, noi fino a febbraio non eravamo una squadra in difficoltà".