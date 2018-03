Cremonese, Ujkani: "Perugia forte, pensiamo prima alla salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Samir Ujkani, portiere della Cremonese, ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Perugia. "Ci siamo guardati in faccia, oggi dobbiamo pensare a fare bene. Giochiamo contro una squadra molto forte e non sarà facile. Il Perugia ha grande qualità, come squadra sono forti e giocano bene ma noi l'abbiamo preparata. Noi vogliamo raggiungere prima la salvezza poi si vedrà".