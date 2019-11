Cremonese, Valzania: "Periodo buio alle spalle, inizia la nostra risalita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di inizio settimana in casa Cremonese, con Luca Valzania che ha parlato alla stampa in vista del match contro il Pescara, sua ex squadra: “In Abruzzo mi sono trovato bene, anche grazie ai compagni, e a livello personale, realizzativo, fu un anno importante: pensare di tornare li fa un certo effetto, ma l’effetto finirà quando andrò in campo. Siamo ora in un buon momento, già contro la Salernitana abbiamo dato una grossa prova dei nostri valori, era importante reggere dopo il periodo passato, buio, che è però alle spalle: ho una visto una bella reazione, abbiamo entusiasmo, e lavoriamo meglio. Siamo carichi e vogliosi, ora inizia la nostra risalita”.