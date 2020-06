Cremonese, Valzania: "Si vede l'impronta del mister. Col Cosenza gara fondamentale"

Conferenza stampa di metà settimana in casa Cremonese, con il centrocampista Luca Valzania che ha fatto il punto della situazione: "Da quando il mister è arrivato ha cercato di darci un'impronta diversa, lavorando sulla nostra testa soprattutto a livello di collettivo, ora siamo più responsabilizzati nell'aiutarci l'uno con l'altro, e io da questo sto trovando benefici. Stiamo tutti cercando di fare un passettino in più, credo che da questo punto di vista ci siano stati passi avanti nelle due gare giocate con Ascoli e Benevento. Il lockdown, poi, è servito per buttare via alcune scorie, per me anche a livello fisico, ma anche la preparazione con il mister ha fatto la sua parte; il caldo adesso potrà essere un'aggravante, però è un buon lavoro quello che stiamo facendo".

Si parla poi del match di venerdì contro il Cosenza: "Quella col Cosenza sarà una gara fondamentale, dovremmo cercare di vincere in tutti i modi, ma anche in caso di pari o sconfitta non dobbiamo fasciarci la testa e viverla male, ci sono anche altre otto gare per rimediare a un piccolo passo falso. Chiaro poi che vincere ci permetterebbe di fare un salto in avanti molto importante, sperando poi che ci siano anche altri risultati favorevoli per noi dagli altri campi".

Nota conclusiva su mister Pierpaolo Bisoli: "Lo avevo anche a Cesena, con lui c'è sempre stato un buon rapporto: mi ha portato in prima squadra, mi ha fatto esordire con loro. Credo potremmo far bene, ha lavorato in un certo modo e stiamo raccogliendo i frutti".