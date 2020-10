Cremonese-Venezia 0-0, le pagelle: Valeri e Gustafson i migliori. Esordio opaco per Forte

vedi letture

CREMONESE-VENEZIA 0-0

CREMONESE

Alfonso 6,5 - Si oppone in maniera decisiva alla girata di Forte che avrebbe potuto influenzare diversamente la gara. Ottimo nel posizionamento, non viene sollecitato ulteriormente.

Bianchetti 6 - Comincia spingendo in maniera decisa, col passare dei minuti arretra il suo raggio d'azione. Opzione costante sulla destra per i portatori di palla grigiorossi.

Ravanelli 6,5 - Si incolla a Forte costringendolo spesso e volentieri ad arretrare quasi sulla linea di centrocampo per avere palloni giocabili.

Terranova 6,5 - Limita al massimo le iniziative di Johnsen, di fatto rendendolo innocuo. Detta benissimo i movimenti dell'intero reparto.

Valeri 6,5 - Piede sinistro educatissimo per il classe '98 che regala palloni interessantissimi agli attaccanti. A fine partita risulta il più pericoloso dei suoi, va a centimetri da un gran gol nel secondo tempo. (Dall' 84'Crescenzi s.v.).

Valzania 6,5 - Guida l'intero reparto dettando i tempi del pressing e sbagliando pochissimi passaggi. Prova a mettersi in proprio dalla distanza, creando più di una preoccupazione al portiere avversario.

Gustafson 7 - Ringhia sulle caviglie degli avversari recuperando un'infinità di palloni. Vero polmone del centrocampo di Bisoli.

Deli 6 - Gara numero 200 da professionista, qualche buono spunto senza però creare pericoli concreti. (Dal 57' Pinato 6 - Entra bene in campo lavorando una serie interessante di palloni spalle alla porta per gli inserimenti dei compagni. Esagera in confidenza quando prova la conclusione da posizione defilata invece di provare l'assist a centroarea).

Gaetano 6,5 - Molinaro fatica non poco a stargli dietro. Da trequartista varia su tutto il fronte offensivo e dai suoi piedi nascono le occasioni più ghiotte. (Dal 57' Buonaiuto 5 Stavolta l'impatto col match non è dei migliori. Molto propositivo ma sbaglia quasi tutti i palloni che ha a disposizione).

Ceravolo 5,5 - Impegno indiscutibile, ma doveva essere più deciso sotto-porta indirizzando in maniera diversa la gara. Sempre chiamato in causa nello sviluppo della manovra. (Dal 76' Celar 5,5 - Pochi palloni giocabili, non ha il tempo di prendere le misure agli avversari).

Ciofani 5,5 - Buono il lavoro da pivot, meno quello di puntero. Si mette a disposizione della squadra sacrificando la sua natura da uomo d'area. (Dal 57' Strizzolo 5,5 - Più gamba rispetto al compagno sostituito ma non riesce a creare pericoli degni di nota. Rischia tanto intervenendo a gamba tesa su Modolo).

VENEZIA

Lezzerini 6,5 - Legge attentamente ogni offensiva dell'avversario, sempre preciso nelle uscite. Si oppone alla grande ai tentativi di Gaetano e Valeri.

Mazzocchi 5,5 - Troppe sbavature ed errori di posizionamento in fase di copertura. Solita grande generosità per tutti i 90'.

Modolo 6,5 - Altra direzione impeccabile del capitano che, apparte qualche sbavatura nella prima frazione, non lascia nemmeno le briciole agli attaccanti avversari.

Ceccaroni 6,5 - Interpreta magnificamente il ruolo e con un giocatore di esperienza al suo fianco come Modolo potrà ancora crescere parecchio. Provvidenziali un paio di interventi in fase di riposizionamento.

Molinaro 6 - Spinge tanto, ma i cross andati a buon fine si contano sulle dita di una mano. Diligente in fase di copertura.

Črnigoj 5,5 - Non riesce a dare la copertura necessaria ai portatori di palla e finisce spesso per perdere i duelli nonostante l'imponente stazza fisica. (Dal 58' Fiordilino 6- Niente di straordinario, ma quanto meno mette ordine a centrocampo sbagliando pochissimo).

Taugourdeau 5,5 - Il faro di centrocampo questo pomeriggio agisce ad intermittenza. Quasi sempre raddoppiato, non riesce a dare ritmo alla manovra.

Vacca 5,5 - Si abbassa quasi sulla linea di difesa per provare ad eludere il pressing ultra-offensivo degli avversari ma non riesce ad imporsi. (Dal 76' Rossi 6 - Poco tempo per farsi apprezzare. Esordio assoluto in Serie B per il giovane classe 2000).

Johnsen 5,5 - Prima frazione da assoluto fantasma, poco meglio nella ripresa, in cui si fa notare per una conclusione da posizione quasi impossibile. (Dal 66' Di Mariano 5,5- Parte dalla sinistra e converge verso il centro il più delle volte, senza però arrivare mai alla conlcusione o all'imbeccata per i compagni).

Forte 5,5 - La condizione non è ancora quella ottimale, si sbatte per tutto il fronte offensivo per cercare di aggirare la guardia pressante dei due centrali avversari. Si muove bene per aprire spazi per gli inserimenti dei compagni, bellissimo il taglio sul primo palo per concludere a rete su cross di Molinaro nel primo tempo, Alfonso gli nega la gioia del gol all'esordio con il Venezia.

Capello 5 - Riceve palla più di una volta in posizioni interessanti di campo ma si dimostra quasi imbambolato col pallone tra i piedi. Rifinisce poco, e male, sbagliando anche passaggi elementari. (Dal 58' Aramu 5,5 - A sorpresa fuori dall'undici titolare, non riesce nella mezz'ora a disposizione a trovare la giusta collocazione in campo, sbagliando anche una serie di calci piazzati che dovrebbero essere la sua specialità).