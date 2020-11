Cremonese-Vicenza 0-1, le pagelle: Padella decisivo, grigiorossi in difficoltà

CREMONESE-VICENZA 0-1

Marcatori: 84' Padella (V)

CREMONESE

Alfonso 6 - Protagonista di una bella parata al 42' sulla conclusione in diagonale effettuata da Gori, non può nulla in occasione della rete di Padella.

Bianchetti 5,5 - Quando ne ha la possibilità prova a spingere sulla corsia di sua competenza, offrendo un discreto numero di palloni ai riferimenti offensivi grigiorossi, ma non è sempre impeccabile quando c'è da gestire il pallone dalle retrovie.

Ravanelli 6 - Si difende abbastanza bene, non soffrendo particolarmente l'agguerrito ingresso in campo di Marotta nelle fila vicentine.

Terranova 6 - Spaventa gli avversari a fine primo tempo con una gran rovesciata da distanza ravvicinata. Nel finale fa l'attaccante aggiunto per provare a trovare il pareggio ma la scelta non paga.

Crescenzi 6,5 - Cerca di proporsi con continuità sulla fascia mancina. Al 51' scatta in contropiede commettendo fallo su un avversario (l'arbitro lascia correre) e poi propone in avanti per Strizzolo che sciupa malamente (Dall'83' Valeri s.v.)

Gustafson 5 - Tanti palloni persi a centrocampo, poca sostanza per il venticinquenne svedese che non ha affatto brillato nella nebbia dello "Zini".

Nardi 6 - Buona prestazione con la maglia da titolare, è attivo in particolare nel corso della prima frazione ma nei secondi 45' non sfigura affatto (Dal 64' Buonaiuto 6 - Cerca di dare una scossa all'intera squadra ma non riesce nell'intenzione)

Valzania 6 - Solito lavoro di sacrificio in mezzo al campo per il numero 14 grigiorosso: il Vicenza gli concede poco spazio per proporsi in avanti, ma non si fa intimidire più di tanto.

Gaetano 6 - Uno dei più attivi tra i lombardi: il giovane di proprietà del Napoli non riesce però ad esprimersi ad alto livello con continuità (Dall'83' Pinato s.v.)

Strizzolo 5 - Autore di due errori grossolani: commette il primo sparando fuori un gran pallone servitogli da Crescenzi e il secondo in contropiede sbagliando in maniera incredibile un appoggio in campo aperto per Ceravolo (Dal 74' Celar s.v.)

Ciofani 5 - L'ex attaccante del Frosinone non riesce minimamente ad incidere sulla partita: vede la palla con il contagocce e, quando ce l'ha tra i piedi, fa sempre la scelta peggiore (Dal 64' Ceravolo 6 - Tanto impegno ma non basta ad evitare l'ennesima delusione stagionale della Cremonese)

VICENZA

Perina 6 - I padroni di casa non tirano praticamente mai in porta: serata di estrema tranquillità per l'estremo difensore biancorosso.

Bruscagin 6 - Protagonista di diversi cross alla ricerca di Meggiorini nel corso del primo tempo, nella ripresa tenta addirittura di mettersi in proprio con una conclusione dalla distanza: palla alta di poco.

Pasini 6 - All'esordio stagionale in Serie B, dimostra di avere tutte le carte in regola per meritarsi una maglia da titolare: la Cremonese non spinge in maniera particolare, ma il centrale difensivo è sempre attento e lucido.

Padella 7 - Decide la partita più importante di questo inizio di stagione con un tap-in vincente da due passi: è lui il "Re" del Vicenza in una serata resa complicatissima dalle condizioni meteorologiche.

Beruatto 5,5 - Il ventunenne di proprietà della Juventus non riesce ad affondare il colpo sulla corsia sinistra.

Nalini 5,5 - Prova non impeccabile per uno dei calciatori più esperti: a centrocampo controlla agevolmente i palloni che transitano dalle sue parti, ma non si proponemai in avanti (Dal 46' Vandeputte 6 - Buono spezzone di gara per l'ex Viterbese)

Pontisso 6 - Primo tempo di grande sostanza prima di un brutto infortunio al ginocchio che lo costringe ad abbandonare il campo prima del previsto: molto sfortunato (Dal 45+2' Cinelli - Sostituisce degnamente il compagno prendendo il controllo del centrocampo veneto)

Rigoni 6,5 - Sempre al centro di ogni azione del Vicenza: che la squadra sia in attacco o in difesa non importa, perché lui c'è in qualunque zona del campo ed è una presenza che si sente (Dal 79' Da Riva 6 - Strepitoso assist di tacco per il gol di Padella: gli bastano cinque minuti, dal momento del cambio, per prendersi la scena)

Dalmonte 6 - Da un suo calcio d'angolo nasce la rete di Padella. A metà primo tempo prova l'iniziativa personale scattando a gran velocità sulla sinistra ma viene chiuso in fallo laterale da Nardi.

Meggiorini 5,5 - Per l'ex Chievo si ricordano partite giocate in modo decisamente migliore: la porta appare quasi stregata, nel secondo tempo non ha alcuna occasione per far male mentre nella prima frazione spaventa Alfonso solamente in pieno recupero con un sinistro da fuori (Dal 73' Longo s.v.)

Gori 5 - Una sola palla gol per il giovane riferimento offensivo di proprietà della Fiorentina: al 42', servito da Meggiorini, non riesce a trovare la seconda marcatura stagionale complice una conclusione mancina non irresistibile e letta a dovere dal portiere (Dal 46' Marotta 6 - Ci mette tutta l'esperienza del caso cercando anche un calcio di rigore che gli costa però il giallo per simulazione)