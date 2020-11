Cremonese, zero vittorie in sette gare. È la peggior partenza di sempre in Serie B

vedi letture

I freddi dati inchiodano la Cremonese. Questa è la peggiore partenza di sempre della squadra grigiorosso nelle 30 stagioni di Serie B disputate. La squadra di Bisoli ha conquistato infatti appena tre punti in sette gare, frutto di tre pareggi, battendo i record negativi fatti registrare nelle stagioni 1937-38, 1950-51, 1977-78 e 1996-97 che si conclusero tutte con la retrocessione in terza serie. Non era infatti mai successo, come sottolinea Cuoregrigiorosso.it, che la Cremonese non vincesse neanche una gara delle prime sette: nel 1937-38 infatti la vittoria arrivò al 5° turno (1-0 al Taranto) così come nel 1950-51 (1-0 al Catania). Nel 1977-78 furono addirittura due le vittorie, più un pari, nelle prime sette giornate, mentre nel 1996-97 fu solo una la vittoria, con un pari, in avvio di stagione.