Cresce l'Academy dell'Entella: sguardo al futuro per i prossimi talenti biancocelesti

vedi letture

Si muove in ottica futura l'Entella, che allarga il progetto dell'Acedemy. Come comunica il club, infatti, "nella giornata di sabato, infatti, alla presenza del nostro Direttore Generale Matteo Matteazzi e di Luca Laudisi che ha seguito in prima persona questo bellissimo progetto, è stato firmato il contratto di affiliazione che legherà l’Entella all’Academy Tigullio. Si tratta di un accordo importante che consentirà alla società biancoceleste di crescere sempre più, mantenendo uno sguardo attento sul territorio. L’Academy è una realtà seria che in questi anni ha dimostrato di saper lavorare con grande professionalità. Al momento della firma era presente tutto il direttivo dell’Academy Tigullio guidato dal Presidente Angelo De Fazio, le autorità del Comune di Ne e un gruppo di tifosi in rappresentanza della Valgraveglia Biancoceleste.

L’Entella e le sue vallate, un legame indissolubile che da oggi potrà contare su un’alleanza in più".