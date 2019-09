Cresce l'attesa: a breve il volto del vero Livorno

Un avvio di campionato non entusiasmante, due sconfitte che hanno destato tanto malumore in città e una classifica che per adesso piange: ma, a mercato concluso, il Livorno ha un nuovo volto. Che da ora in poi, con la sosta che ha permesso anche di amalgamare il gruppo, dovrà dimostrare quanto vale, per ridare entusiasmo a una tifoseria che ha finora contestato l'avvio di stagione.

Il mercato - Tante bocche storte per l'operato di una società che sembra invece aver dato avvio a un nuovo corso che, come tale, necessiterà di un minimo di pazienza e fiducia: Roma non è stata costruita in un giorno. Svecchiata la squadra (su tutti, ha fatto scalpore il mancato rinnovo a Diamanti), si è optato per profili più giovani ma comunque esperti, con i grandi colpi - eccezion fatta per Mazzeo - concretizzati tutti quasi sul gong. Marras, Brignola, Rizzo, Viviani, solo per dirne alcuni: una sessione chiusa con il botto, per quanto poi si possa affermare che sarà il campo a dover dare il vero responso.

Manca il trequartista - Al di là di elementi che potranno essere adattati, come fu per Rocca alla prima giornata, gli amaranto mancano di un trequartista puro, alla Luca Tremolada del Brescia, che pareva essere finito nel mirino dei toscani ma che alla fine è rimasto a giocarsi in A le sue carte. Quello del classe '91, però, è stato l'unico nome fatto per quella zona del campo, tanto che poi non è appunto arrivato un profilo che ricoprisse quel ruolo.

Si va verso il cambio di modulo? - Cresce quindi l'attesa per vedere l'assetto tattico del nuovo Livorno, chiamato, alla ripresa del torneo, all'ostica sfida di Ascoli. Alla luce del mercato fatto, la sensazione è che mister Breda, partito con l’idea di confermare il 3-4-1-2, vada a cambiare lo schieramento dei suoi: considerando il parco attaccanti, il 4-3-3 è uno dei moduli possibili, e forse il più congeniale, ma anche il 3-5-2 potrebbe essere una soluzione. Dubbi sul 4-4-2 visto contro il Perugia.