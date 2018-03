Crisi Pescara, ancora una sconfitta: la classifica inizia a preoccupare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Via Zdenek Zeman, dentro Massimo Epifani. La scelta della dirigenza del Pescara, però, non ha portato i frutti sperati. Almeno nell'immediato, perché il delfino è stato costretto a registrare ben due sconfitte nel giro di quattro giorni (1-4 contro il Parma, 0-1 ieri contro il Carpi). Con il tecnico boemo s'era rotto qualcosa, ma con l'ex allenatore della Primavera abruzzese la situazione non è migliorata fin da subito. A pagarne le conseguenze è inevitabilmente la classifica del Pescara, senza vittoria da più di un mese. Due pari e tre sconfitte di fila per i biancazzurri che adesso hanno appena tre punti di vantaggio sulla zona playout mentre quella playoff dista otto lunghezze. Il lavoro di Epifani, a prescindere dall'obiettivo da raggiungere entro il finale di stagione, sarà quello di recuperare una formazione che da un po' di tempo non brilla come potrebbe. Di certo, il Pescara come squadra e come piazza non merita una classifica come quella attuale.