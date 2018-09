Crotone, 10 gol in amichevole contro la Primavera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Test di allenamento allo Scida contro la Primavera quest’oggi per i ragazzi di mister Stroppa.

La sgambata, per la cronaca, è finita 10-1 per la Prima squadra: sugli scudi Budimir e Spinelli autori di una tripletta, doppiette per Crociata e Zanellato e gol della bandiera per gli squaletti con Liviera.

Non hanno partecipato alla sgambata, oltre ai 7 Nazionali, Barberis e Nalini.

Per domani è in programma un allenamento mattutino al centro sportivo “Antico Borgo” (inizio dei lavori alle ore 9).

TABELLINO

Crotone: Festa (46’ Cordaz); Curado, Golemic, Cuomo (67’ Sampirisi); Valietti (67’ Faraoni), Molina, Zanellato, Crociata, Martella (46’ Aristoteles); Budimir (67’ Firenze), Spinelli. All. Stroppa

Primavera: Figliuzzi (46’ Latella); Lonetto (30’ Panza), Liviera (60’ Alfano), Mariani (60’ Zavan); Noce (60’ Lonetto), Senatore (60’ Riga), Campanile (60’ Carbone), Rodio (60’ Miceli); Ruggiero, Tripoli (60’ Lauro), Sapone (60’ Sem). All. Moschella

Reti: 4’ e 77’ Crociata, 14’, 17’ e 63’ su rigore Budimir, 22’ e 57’ Zanellato, 25’ Liviera (P), 32’, 59’ e 84’ Spinelli