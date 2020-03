Crotone, a fare gol ci pensa Simy: per la quarta volta in doppia cifra nella sua carriera

Tornato secondo prima della pausa forzata, il Crotone è la formazione cadetta 2019/20 che pareggia di meno (4 volte). Tra i record rossoblu quelli di avere nella propria rosa il giocatore più subentrato della Serie BKT 2019/20 (Mustacchio, 16 volte), due dei 9 giocatori cadetti che hanno 28 presenze su 28 (Cordaz e Barberis), uno dei 5 sempre in campo (2520’ il portiere Cordaz, come i colleghi di reparto Micai, Gori, Vicario e Paleari) e il giocatore di movimento che ha giocato più minuti (Barberis, 2453’). A fare gol ci pensa il nigeriano Simy, arrivato a quota 13 in questo torneo – quarta volta in doppia cifra nella sua carriera – e giocatore degli “squali” più decisivo con 15 punti portati alla causa calabrese grazie ai propri gol determinanti. “Vede” il record di gol stagionali, invece, Benali, arrivato a 7 e che ha 9 come primato (Brescia 2014/15 in B), già record per Crociata (5 reti) e Marrone (3 centri), a un passo Golemic (ora a quota 3, deve raggiungere i 4 del 2015/16, di cui 3 con la maglia del Mladost Lucani ed 1 al Chiasso).