Crotone-Ascoli, i convocati di Zanetti: out Andreoni e Ninkovic

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti per il match di domani sera con il Crotone, che aprirà la 12^ giornata del campionato.

Per l'occasione, out Andreoni per un risentimento all'adduttore e Ninkovic, a seguito del provvedimento disciplinare che il club ha preso nei suoi confronti dopo la lite in campo con Da Cruz per un rigore da calciare (con conseguente richiesta di sostituzione) nel precedente match.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Lanni, Leali, Novi

Difensori: Brosco, D'Elia, Ferigra, Gravillon, Laverone, Pucino, Valentini

Centrocampisti: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Troiano

Attaccanti: Ardemagni, Beretta, Chajia, Da Cruz, Rosseti, Scamacca.