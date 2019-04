© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del primo tempo della gara contro il Venezia, a Dazn, interviene il centrocampista del Crotone, Andrea Barberis. Queste le sue parole: "Abbiamo preparato bene la gara, ma il Venezia ha giocato con attenzione e ci hanno sorpreso. Nella ripresa dobbiamo essere accorti, ma pungenti in attacco per far nostra la gara".