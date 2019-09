Crotone, Barberis: "Con l'Empoli gara tosta ma molto stimolante"

© foto di Andrea Rosito

Con la gara contro l'Empoli ormai alle porte, in casa Crotone parla Andrea Barberis: "Abbiamo avuto la sosta quindi abbiamo potuto lavorare bene, abbiamo caricato settimana scorsa mentre questa, complice anche il rientro dei nazionali, ci dedicheremo di più alla fase tattica: possiamo lavorare con tutta la squadra al completo. Siamo partiti bene, potevamo forse fare di più alla prima giornata ma abbiamo molto da lavorare, sappiamo che dobbiamo dare di più, ma questo possiamo farlo solo lavorando sul campo. Il campionato sarà equilibrato, ci saranno come al solito delle sorprese, noi speriamo di disputare un'annata all'altezza delle nostre aspettative: prima raggiungiamo la salvezza, poi puntiamo a qualcosa in più".

Nota poi sull'Empoli: "I toscani sono appena retrocessi, hanno una squadra ben organizzata e sono una delle favorite: sarà una gara molto tosta ma stimolante".