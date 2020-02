© foto di Andrea Rosito

Prosegue la preparazione del Crotone in vista del match di sabato contro la Cremonese. Quando siamo a metà settimana, ai canali ufficiali del club calabrese, è il centrocampista Andrea Barberis a fare il punto della situazione: “Bisogna solo continuare a lavorare e non farsi prendere dall’ansia, bisogna continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, e farlo meglio, con più concentrazione e determinazione”.

Sulla sfida contro i lombardi: “Sono una squadra importante nonostante la classifica, non stanno vivendo un ottimo momento, ma sappiamo che verranno qua a far la guerra, determinati per fare risultato, ma noi dobbiamo cercare di tornare alla vittoria soprattutto in casa davanti al nostro pubblico; che è poi un'arma in più per noi. La B è un campionato equilibrato, vinci una gara e sei ai playoff ne perdi una e sei inghiottito di playout, è per questo che serve continuità di risultato”.