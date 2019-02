Alla fine del primo tempo tra Hellas Verona e Crotone, chiuso sul parziale di 0-0 allo stadio Bentegodi, uno dei migliori in campo Ahmad Benali ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo esagerato nel gioco e gli errori li abbiamo commessi per colpa nostra. Adesso cerchiamo di migliorare nel secondo tempo. Siamo qui per vincere, poi se non dovessimo riuscirci almeno proveremo a non perdere", ha detto il centrocampista del Crotone.