© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A fine gara del match contro il Pescara, a Dazn, interviene il centrocampista del Crotone, Ahmed Benali. Queste le sue parole: "Qui ho lasciato bei ricordi, sono stato benissimo, ringrazio il pubblico per gli applausi, voglio troppo bene a questa città, ai tifosi, alla squadra. Vincere 3-0 contro il Pescara non è facile, siamo contenti. La difesa è il nostro segreto, ci mettiamo tanto impegno, tutti difendono bene. Noi guardiamo partita dopo partita, la squadra c'è e poi...speriamo bene. Virtus Entella? La prepareremo con grinta e intensità. Dedica per la doppietta? Tutta per la città e i tifosi".