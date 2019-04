© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A fine gara, a Dazn, interviene il centrocampista del Crotone, Ahmed Benali. Queste le sue parole dopo la vittoria sul Venezia: "Contentissimo per la vittoria, successo meritato. Abbiamo lavorato benissimo durante la settimana, alla fine è stata davvero una vittoria meritata. Contavano solo i tre punti, ci siamo riusciti e siamo contenti. Se guardo alla stagione nel complesso ci sono tante partite in cui abbiamo perso punti. Non abbiamo fatto nulla, però, mancano tre partite. Ci servono come il pane i tre punti, ce la vogliamo mettere tutta fino alla fine. Molina? Sono contento per lui, professionista esemplare. Dedico la doppietta a lui".