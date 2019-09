© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ahmad Benali ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto dal Crotone contro la Juve Stabia: "La partita è stata davvero difficile. La Juve Stabia è una squadra esperta, siamo stati bravi a lottare fino alla fine e siamo riusciti a sbloccarla. Faccio i complimenti a tutti, la squadra a livello fisico stava benissimo e venivamo da una partita molto dura a Cremona. Ora andiamo avanti. La squadra non ha mollato, ci tenevamo a vincere in casa. Dobbiamo riposare e provare a recuperare le energie, c'è bisogno di tutti, anche oggi la panchina si è fatta vedere. Il gol? Lo dedico alla mia famiglia che è lontana da qui e a tutti quelli che credono in me".