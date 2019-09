© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Crotone Ahmad Benali ha parlato ai microfoni del sito ufficiale spiegando di non aver mai pensato di lasciare il club calabrese: “Devo tanto a questa società che ha sempre avuto grande fiducia in me sopratutto nei momenti brutti e difficili come durante gli infortuni. Voglio ripagare sia la società sia i tifosi che mi hanno sempre dimostrato grande affetto. - continua Benali parlando della stagione appena iniziata - La condizione sta migliorando pian piano e contro lo Spezia si è visto anche se meritavamo tre punti anche all’esordio. Adesso dobbiamo prepararci al meglio per la sfida all’Entella, una signora squadra”.