Crotone, Benali: "Dobbiamo maturare, quando non puoi vincere non devi perdere"

Il centrocampista del Crotone Ahmad Benali ha commentato la sconfitta contro la Juve Stabia: "Siamo arrivati tante volte davanti alla porta, io per primo. Dobbiamo migliorare. Loro sapevamo che battevano bene le palle inattive e ci siamo preparati in settimana ma purtroppo non siamo riusciti a difendere bene. Sapevamo che sarebbe stato un campo ostico e che la Juve Stabia era una squadra valida. Complimenti a loro, noi dobbiamo puntare a vincere la settimana prossima. Dobbiamo maturare perchè quando non puoi vincere non devi perdere".