© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ahmad Benali, centrocampista del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club calabrese dopo il suo ritorno in Italia dagli impegni con la sua Nazionale: "La Nazionale? E' un'esperienza bellissima quella di vestire la maglia della Libia, il mio paese. Siamo felici di quanto fatto in questa settimana, ma adesso dobbiamo pensare alle gare di campionato. La gara con Livorno? Vogliamo dare seguito alla vittoria col Foggia, la squadra sta bene. Il Livorno è una squadra di livello, ma vogliamo fare punti. La Serie B? E' difficile, ci sono squadre che sanno giocare bene. Dovremo cercare di proporre il nostro gioco sia in casa che fuori.