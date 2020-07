Crotone, Benali: "Non abbiamo parlato come gli altri, è stata una promozione meritata"

Dopo il successo contro il Frosinone, il centrocampista del Crotone Ahmad Benali ha parlato ai microfoni di DAZN: "La squadra ha dimostrato la mentalità vista in tutta stagione. Voglio fare i complimenti a chi ha giocato meno e si è fatto trovare pronto come Gomelt. Complimenti a loro. E’ stata una prova di squadra".

La forza è stato il gruppo in questo campionato?

"Sembrano frasi fatte ma non lo sono. Questo gruppo merita il meglio, siamo sempre stati zitti non come gli altri che hanno parlato tanto. E’ giusto così, testa bassa, abbiamo lavorato bene e abbiamo preso il premio a fine stagione".

Quando avete capito di aver raggiunto la promozione?

"L'obiettivo non l'abbiamo mai messo sul muro. L'obiettivo è stato far bene di settimana in settimana e abbiamo costruito qualcosa di importante. Complimenti a tutti: società, città e squadra".

Nel lockdown avete lavorato molto.

"E' stata una stagione molto difficile perchè non era facile. Il lockdown ci ha presi nel momento migliore. Ci siamo ripresi alla grande e la promozione è stata meritata".

E' l'ultima partita con la maglia del Crotone?

"Ancora non lo so. Può essere. Se fosse l’ultima partita sono contento perchè abbiamo raggiunto il traguardo. Vediamo quando finirà il campionato".