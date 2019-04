Crotone, Benali: "Voglio regalare la salvezza ai nostri tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Crotone Ahmad Benali ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club in vista della sfida interna contro la Cremonese: “Ci stiamo preparando alla grande, le ultime prestazioni parlano chiaro e ci teniamo a vincere sabato contro una Cremonese che è una squadra forte e può metterci in difficoltà. Giocheremo allo Scida e i nostri tifosi ci daranno una grossa mano con il loro sostegno, sono veramente il nostro dodicesimo uomo in campo. Abbiamo disputato una grande girone di ritorno, ma non abbiamo fatto nulla e dobbiamo continuare su questa strada. - continua Benali – Mi è spiaciuto saltare diverse gare per l’infortunio, ho dovuto aspettare per trovare la piena condizione fisica e ora voglio solo dare il massimo e contribuire sia dentro che fuori al campo, mi sento bene e voglio finire alla grande la stagione regalando la salvezza ai nostri tifosi”.