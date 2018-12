© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Ante Budimir, attaccante del Crotone, ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro il Venezia. "E' un momento difficile, non siamo riuscito a vincere. Abbiamo messo tutto oggi, da un nostro errore è nato il loro vantaggio. Serve andare avanti tutti insieme per uscire da questo momento. Dobbiamo avere grande umiltà, dobbiamo fare cose semplici e con concentrazione e cattiveria rimanendo uniti. Guardiamo partita per partita, ci teniamo tanto a fare risultato contro il Benevento".