Crotone-Carpi, le formazioni ufficiali: Oddo punta sul 4-3-3

© foto di Federico Gaetano

Alle 15 due le gare di Serie B in programma. Il Crotone ospiterà il Carpi in casa e Oddo punta su Stoian, Budimir e Firenze in attacco. Nel Carpi Castori lascia spazio a Concas alle spalle di Arrighini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Vaisanen, Sampirisi, Martella; Molina, Barberis, Rohden; Stoian, Budimir, Firenze. All. Oddo

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Sabbione, Poli, Buongiorno; Jelenic, Mbaye, Piscitella, Pasciuti; Concas; Arrighini. All. Castori